Ambassade des Etats-Unis à Bruxelles: le projet de déménagement à Etterbeek se précise

Le Conseil d’Etat a tranché en mars dernier. Il juge illégaux les portillons et les grilles de sécurité devant l’ambassade américaine boulevard du Régent. Entre le parc Royal et la petite ceinture, les installations de l’Oncle Sam débordent sur l’espace public bruxellois. La situation ne satisfait pas les autorités locales et les riverains. L’inverse s’avère aussi vrai. Les Américains se trouvent à l’étroit sur le site actuel. Voilà des années qu’ils cherchent à déménager.