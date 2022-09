Décès d’Elizabeth II: pour Serge Jaumain (ULB): «Les monarchies ont su se faire apprécier»

Pour l’historien Serge Jaumain (ULB), les monarchies se sont adaptées à la modernité démocratique. Sans pouvoirs réels, reines et rois sont devenus des garants de stabilité.

Afghanistan, Albanie, Autriche-Hongrie, Allemagne, Bulgarie, Égypte, Éthiopie, Grèce, Islande, Italie, Iran, Laos, Libye, Népal, Portugal, Roumanie, Serbie, Tunisie… on en oublie certainement. En Europe, en Afrique comme en Asie, le XXe siècle fut plutôt tragique pour les monarchies, renversées les unes après les autres au profit de régimes politiques jugés plus démocratiques.

Force est cependant de constater que depuis un demi-siècle, non seulement l’hémorragie s’est arrêtée – en 1975, l’Espagne a même fait le chemin inverse – mais que les monarchies qui ont survécu sont le plus souvent populaires et parées de qualités… Comment expliquer ce phénomène ? Nous avons posé la question à Serge Jaumain, professeur d’Histoire contemporaine à l’ULB.