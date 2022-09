Enfin une finale dames au top à l’US Open

La Polonaise Iga Swiatek et la Tunisienne Ons Jabeur s’affrontent pour le titre à New York, ce samedi (dès 22h en Belgique). Soit la gagnante de Roland-Garros face à la finaliste de Wimbledon, les deux joueuses seront nº1 et nº2 à la WTA, lundi.

Un an après la finale totalement inattendue entre la Britannique Emma Raducanu (issu des qualifs !) et la Canadienne Leylah Fernandez, l’US Open offrira, ce samedi (dès 22h en Belgique), une finale entre deux cadors du circuit. C’est devenu assez rare pour le souligner, cette fois, le top du circuit féminin est bien au rendez-vous pour se disputer le dernier Grand Chelem de la saison. Iga Swiatek (nº1 mondiale) contre Ons Jabeur (nº5) pour le titre 2022, c’est un rendez-vous « popcorn », comme on dit à New York, c’est-à-dire une vraie affiche à regarder bien calé dans son divan sportif, avec quelques petits agréments à portée de main.