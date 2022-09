Primoz Roglic revient sur sa chute à la Vuelta et pointe la responsabilité d’un autre coureur: «C’est inacceptable» (vidéo)

Le CEO de la formation Jumbo-Visma, Richard Plugge, soutient son coureur dans ses déclarations. « Les recherches montrent que le comportement du cycliste est responsable d’une chute dans près de la moitié des cas », déclare-t-il. « Il y a dix ans, les coureurs plus âgés tiraient la sonnette d’alarme parce que les plus jeunes faisaient preuve de moins de respect, prenaient des risques irresponsables et poussaient à tout va. Les plus jeunes d’hier sont les plus vieux d’aujourd’hui. Mais on entend toujours la même discussion, même si nous avons une génération d’avance. Il faut donc que cela change. Je suis heureux que Primoz s’exprime, qu’il regarde dans le miroir et qu’il dénonce également le comportement des coureurs. »