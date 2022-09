Le FC Bruges va rencontrer deux Sergio Conceiçao en moins d’une semaine

Guillaume Dietsch est en forme. On l’a vu notamment à Malines où il a réalisé deux arrêts magnifiques pour empêcher Storm d’abord, Hairemans ensuite, de trouver le chemin des filets. Samedi, le portier français devra à nouveau faire étalage de son talent face aux redoutables artificiers du Club de Bruges. « J’espère quand même être bien protégé par mes défenseurs » sourit-il. « Alors, ensemble, nous pouvons espérer quelque chose ».

Malgré les transferts réalisés la semaine dernière, l’équipe de Seraing ne devrait pas être différente de celle qui est revenue de la cité archiépiscopale avec les trois points. Mbow, Dias et Mvoué ne sont pas encore qualifiés tandis que Dembélé, arrivé blessé (contracture), est out. « Nous n’avons rien à perdre et la pression se trouve davantage sur Bruges », dit encore Dietsch. Il ajoute : « Ce qu’Eupen a réalisé (battre Bruges), nous pouvons nous aussi y arriver ».