Assurance vélo: dans quel cas est-ce intéressant?

Les vélos n’ont cessé de gagner en popularité ces dernières années, et la tendance n’a évidemment pas échappé aux compagnies d’assurances, qui proposent désormais quasi toutes leurs produits sur mesure destinés aux deux-roues. Aujourd’hui, on recense une petite quinzaine d’offres sur le marché belge, qui connaissent un succès grandissant. « Entre 2019 et 2022, nous avons observé une croissance moyenne annuelle de 51 % de contrats souscrits », acquiesce Serge Jacobs, le porte-parole d’Ethias. Même constat chez AG. « Notre portefeuille connaît une croissance continue depuis le lancement en 2018. La valeur des vélos et engins assurés augmente aussi graduellement. » Crevaison, accident, panne, vol… différents dommages sont couverts, via plusieurs types de garanties. Mais attention, on trouve autant de formules que d’assureurs. Un petit exercice de comparaison est donc indispensable.