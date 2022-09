«Allô, ligne d’écoute du Centre de Prévention du Suicide…»

Un début d’appel extrait de l’un des dizaines de milliers d’appels que reçoivent les bénévoles du Centre de Prévention du Suicide (CPS), chaque année.

Tous les ans, la Belgique déplore environ 2 000 décès par suicide. C’est 6 suicides par jour, soit 1 toutes les 4 heures !

C’est beaucoup. C’est énorme. C’est surtout inacceptable. Alors, quelques personnes ont choisi d’aller au-delà de ce constat et de s’engager. S’engager pour que, l’espace d’un moment, quelqu’un puisse sortir de son isolement, de sa solitude, de son chagrin, de sa détresse, de ses pensées suicidaires en parlant, en déposant ce qui est lourd et en recevant de l’écoute, sans jugement et avec bienveillance, sans phrases toutes faites, sans a priori.

S’engager pour sortir du tabou du suicide, de l’indifférence, de la dureté ambiante, de la violence et de l’anxiété ressenties par certains appelants, et de la sienne propre.