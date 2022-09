Charleroi : quand Van Cau fait la tournée des camarades

Il y a un côté rock star, atteinte par la limite d’âge et faisant sa dernière tournée. A quelques différences près. Point d’Olympia mais le centre culturel de Montigny-le-tilleul ou une librairie du centre de Charleroi. Ce jeudi soir, c’est à la Ruche Verrière, salle des fêtes rococo du début du XXe siècle de Lodelinsart, que l’ancien bourgmestre de Charleroi, Jean-Claude Van Cauwenberghe, est venu narrer ses faits d’armes pour la sortie d’une nouvelle autobiographie intitulée sobrement : Van Cau, confidences douces et amères. Il y a là une cinquantaine de personnes, quelques fidèles, nostalgiques des années Van Cau (cela leur rappelle leur jeunesse), et des militants toujours au poste quand il s’agit de fêter un bon camarade, mais rien de comparable aux années 80 et 90.