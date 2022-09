François Ruffin: «Dans l’esprit des gens, la gauche défend l’assistanat!»

C’est l’un des députés les plus remuants de l’Assemblée. Mais c’est aussi l’un des défenseurs les plus pugnaces des classes populaires et des métiers de « première ligne ». « Tout ce que je peux gratter, je le gratte », dit-il. Dans son dernier livre, Je vous écris du front de la Somme (éditions Les Liens qui libèrent), François Ruffin s’interroge sur le vote RN (Rassemblement national) et secoue la gauche. Il faut refaire du travail le grand dessein, dit l’élu Nupes-LFI (Nouvelle union populaire écologique et sociale – La France Insoumise).

Aux législatives de juin, l’extrême droite a gagné huit circonscriptions sur 17 chez vous, en Picardie. La gauche y a perdu ses bastions. Pourquoi ?