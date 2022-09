Voici comment la Commission européenne veut récupérer les surprofits (infographies)

La Commission européenne a proposé aux ministres de l’Energie des Vingt-Sept, qui se réunissent ce vendredi à Bruxelles, de mettre en place un mécanisme pour récupérer les « bénéfices excédentaires » d’une partie des producteurs d’électricité. Les recettes serviraient à alléger les factures des consommateurs les plus vulnérables.

Pour fixer le prix de l’électricité sur le marché de gros, on applique le principe dit du « merit order ». Les différents producteurs amènent leurs capacités sur le marché pour remplir la demande. Dans l’immense majorité des cas, c’est une centrale fossile au gaz ou au charbon qui est appelée en dernier pour fournir les MW nécessaires à l’équilibrage de l’offre et de la demande. Le « merit order » veut que ce soit le prix payé à cette centrale – couvrant ses coûts de production, en ce compris les droits d’émission de CO2 et sa marge – qui est payé à l’ensemble des producteurs, même si leurs propres coûts sont moindres.