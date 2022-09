6.000 emplois créés d’ici trois à cinq ans à Charleroi

Dans son discours pour les fêtes de Wallonie, ce week-end, Paul Magnette compte revenir sur la stratégie économique mise en place par Charleroi, ces dernières années, et qui, selon lui, porte déjà ses fruits. « Sur la période 2005-2015, on avait remarqué que Charleroi avait créé 11.000 emplois mais en avait perdu 10.000. Il y avait donc autant de créations que de destructions d’emploi. On a brisé cette fatalité. Depuis la fermeture de Caterpillar, on remarque qu’il n’y a plus eu de pertes d’emploi massives. On peut espérer être arrivé au bout d’un cycle industriel. Le secteur de la sidérurgie est stable et celui de la chimie aussi. On doit donc faire en sorte de passer de 100 emplois créés par an à 1000 ».