Remco Evenepoel content de sa «course parfaite» dans la 19e étape de la Vuelta

« C’était la course parfaite », a résumé Evenepoel. « C’était bien pour nous que Trek contrôle toute la journée. J’avais promis à Mads [Pedersen] de contrôler l’échappée avec lui, alors nous avons fait notre travail. Ensuite, c’était à eux de contrôler l’échappée et d’essayer d’aller chercher l’étape. Mads a encore montré quelque chose d’incroyable car il y avait deux belles ascensions aujourd’hui, qui étaient plutôt difficiles. »

Evenepoel et ses équipiers sont restés aux avant-postes dans les derniers kilomètres. « Je pensais à la chute, je voulais passer cette limite des 3 km au cas où j’avais une crevaison ou un autre problème (les temps sont neutralisés en cas d’ennui mécanique ou de chute dans les 3 derniers kilomètres, ndlr). C’est juste pour rester en sécurité, car demain, c’est le dernier jour et la plus grande crainte aujourd’hui était d’avoir une chute ou d’être malchanceux. C’est pour cela que nous avons essayé de rester à l’avant. Puis à environ 1,3 km de l’arrivée, je pouvais ralentir un peu et suivre les roues. »