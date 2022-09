Etes-vous fière du combat inouï que vous avez mené et menez toujours ?

Pour moi, les mots sont très importants. Je ne parlerais pas de fierté, c’est un mot très fort. Comme je n’aime pas le mot « haine ». Par respect pour l’éducation et les valeurs que j’ai reçues, je refuse d’éprouver de la haine, même si je suis en droit de le faire ! Par contre, j’éprouve de la colère. La fierté ? C’est difficile de dire « je suis fière de moi » parce que mon combat ne connaît pas de fin. Je pense que ma famille, et certaines personnes de mon entourage sont fières de moi, cela leur est propre. Moi, je suis plutôt rassurée de ne plus vivre au quotidien un enfer pour lequel il n’y a pas de mots.