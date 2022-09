Julien Duranville: d’un transfert avorté à Dortmund à sauveur d’Anderlecht en une semaine

En dépit de leur victoire ô combien précieuse jeudi soir contre Silkeborg, Anderlecht et Felice Mazzù cherchent toujours la bonne formule. Est-ce une question de confiance ou de système ? À moins que le noyau actuel, privé d’un Trebel qui avait mis tout le monde d’accord cet été, ne soit tout simplement moins fort que celui de l’an passé ? À Neerpede, où l’on assure que Diawara, Vertonghen ou encore Ashimeru mettront tout le monde d’accord lorsqu’ils auront davantage de rythme aux côtés de Silva et Debast, on est convaincu du contraire. Mais quand on se souvient de la profondeur qu’apportait Kouamé, de l’impact offensif de Zirkzee, des débordements de Gomez ou encore de l’équilibre qu’offrait Cullen à l’entrejeu, la question mérite d’être posée. Quoi qu’il en soit, il est actuellement difficile de déjà y répondre.