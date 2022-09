Energie: les Vingt-Sept iront chercher les surprofits dans les poches des producteurs d’électricité nucléaire et renouvelable

Au terme du sommet qui s’est tenu à Bruxelles, les ministres de l’Energie ont décidé du principe d’un plafonnement des revenus des centrales nucléaires et du renouvelable. De son côté, le secteur gazier et pétrolier devra payer une contribution de crise.

Sans réelle surprise, les ministres européens de l’Energie ont donc validé le principe d’une captation des « surprofits » réalisés par une partie des producteurs d’électricité. C’était une des mesures proposées par la Commission qui faisait le plus consensus : alors que les ménages et les entreprises sont confrontés à des factures astronomiques, il était politiquement difficile de s’opposer à l’adoption d’un mécanisme permettant de trouver de l’argent – des milliards d’euros – dans la poche de « riches » entreprises pour l’affecter à la réduction des factures des consommateurs les plus vulnérables.