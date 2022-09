Karen Northshield, victime du 22-Mars: «J’ai connu l’enfer, je sais ce qui s’est produit, je l’ai vécu»

Le 22 mars 2016, le corps et la vie de Karen Northshield explosent, la laissant six ans plus tard survivante mais polyhandicapée. Elle attend de la justice qu’elle donne l’exemple pour empêcher que de tels actes se reproduisent.

C’est une jeune femme extrêmement heureuse qui s’apprête ce jour-là à prendre l’avion pour aller voir sa grand-mère aux Etats-Unis. Cette Américaine vivant en Belgique est portée par sa passion pour le sport dont elle a fait son métier et l’instrument pour sculpter chaque muscle de son corps. Mais soudain, une bombe explose juste à côté d’elle, et sa vie et son corps sont détruits dans la foulée. Karen Northshield a survécu aux attentats de Bruxelles mais en a gardé d’importantes séquelles, physiques et mentales. Son livre, Dans le souffle de la bombe, nous plonge dans les enfers qu’elle a traversés : l’aéroport, l’hôpital, la revalidation, la vie d’après. Elle nous a beaucoup interrogée avant d’accepter de nous parler, six ans plus tard, de son ressenti à l’approche du procès. C’est une jeune femme belle, portée par ses béquilles, appareillée à l’oreille gauche (elle a perdu l’ouïe de ce côté) et aux jambes qui se présente à nous, pour une rencontre d’une grande intensité.