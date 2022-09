Un team building de l’espace pour athlètes haut perchés: dans les coulisses de cette journée spéciale organisée par l’ADEPS

Reprenant une tradition fort sympathique mais quelque peu délaissée ces dernières années pour cause de Covid – entre autres –, l’ADEPS a réuni jeudi matin une bonne partie des 66 sportifs de haut niveau qui sont sous contrat chez elle. L’idée de base, c’était de proposer à ces athlètes valides ou non, issus dans le cas présent d’une petite vingtaine de disciplines différentes et particulièrement hétéroclites, de prendre part à une activité à la fois ludique et conviviale en compagnie de certains entraîneurs et même arbitres.