Quatre objectifs à rencontrer pour faire de ce procès une réussite

Rendre justice avec justesse

L’ampleur des attentats, l’émotion qu’ils ont suscitée ou encore le gigantisme de la procédure ne doit faire oublier la fonction première de ce procès : dire les faits et établir une vérité judiciaire, dans le respect de la procédure. « Le premier objectif est effectivement d’avoir un procès qui se déroule bien. Et un procès qui se déroule bien, c’est un procès qui se passe dans le plus strict respect du droit et dans une forme de dignité vis-à-vis de tous les acteurs qui participent à ce procès. Il s’agit de trouver un équilibre entre 3 sommets du triangle judiciaire : les auteurs, les victimes et la société », souligne Michaël Dantinne, professeur de criminologie à l’ULiège.