Union européenne: un plafonnement des prix du gaz qui reste à concrétiser

Nous attendons de la Commission qu’elle propose des interventions urgentes et temporaires, en ce compris le plafonnement des prix du gaz. » Le point ne figurait pas dans les pistes esquissées par la Commission européenne mercredi, qui suggérait un plafond pour les seules molécules importées de Russie. Pas plus qu’il ne séduisait, jeudi, une majorité suffisante de ministres de l’Energie. Réunis en Conseil extraordinaire ce vendredi à Bruxelles, ces derniers ont pourtant inscrit la mesure sur la to do list de l’exécutif, énumérée, à l’issue de la réunion, par Jozef Sikela, ministre tchèque de l’Industrie. Comme la captation des « surprofits » des producteurs d’électricité bas carbone, la cotisation de solidarité imposée aux compagnies gazières et pétrolières, un plan encourageant la réduction de la consommation électrique ou encore des instruments pour venir en aide aux fournisseurs en manque de liquidités. Avec prière de rendre la copie « pour la mi-septembre ».