Royaume-Uni: les Londoniens accueillent leur nouveau Roi à Buckingham Palace

A son arrivée dans la résidence royale, le Roi a été acclamé par les visiteurs aux chants de « God Save the King ».

A peine Elizabeth II a-t-elle fermé ses yeux que Charles, son fils, est devenu Roi. Si les Britanniques sont encore sous l’émotion d’avoir perdu leur reine, nombre de ceux qui sont venus devant les grilles de Buckingham Palace vendredi était aussi là pour accueillir ce nouveau monarque.

« Je suis ici pour marquer la transition et pour montrer mon soutien au Roi », confirme Elizabeth, une retraitée en veste noire qui porte une petite broche de la Royal Navy. « Je suis née l’année du mariage de ses parents, en 1947. Je l’ai vu naître, grandir, se marier et divorcer… et maintenant, je le vois prendre la place de sa mère. » Cette Londonienne sait que ce règne sera différent, mais elle pense que Charles s’en sortira très bien. « C’est un Roi mature, il saura ce qu’il faut faire. Il a passé des années à apprendre auprès de sa mère. Je pense qu’il ne nous décevra pas. »