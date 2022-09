Mostra de Venise: «La répression contre les réalisateurs existe depuis de nombreuses années en Iran»

Derrière les arrestations de réalisateurs et réalisatrices en Iran, c’est tout un régime tenu d’une main de fer par le président Ebrahim Raïssi et l’ayatollah Ali Khamenei. Depuis l’arrivée au pouvoir du premier en 2021, les organisations de défense des droits humains dénoncent l’aggravation de la répression. Durant les six premiers mois de 2022, une personne a été exécutée en moyenne tous les jours. Et les manifestations de la population sont durement entravées. Bamchade Pourvali est universitaire, critique et responsable du site Iran Ciné Panorama. Il regarde la situation des artistes iraniens dans le contexte général du pays.

Comment expliquez-vous la répression actuelle contre le cinéma iranien ?