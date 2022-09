Remco Evenepoel : «Samedi est le jour le plus important de ma carrière»

Vendredi, à Talavera de la Reina, le soleil tapait sur les nuques des suiveurs. Des nuques reconnaissables entre toutes car, avec le ruban des accréditations, elles laissent une trace contrastée de bronzage, comme sur les tempes des coureurs lorsqu’ils ôtent leur casque. Trois semaines plus tôt, à Utrecht, il tombait comme un crachin d’été, juste de quoi mouiller la route et ennuyer les concurrents de cette Vuelta. 21 jours déjà !

Et depuis 21 jours, on ne cesse d’imaginer la victoire potentielle d’un « bon p’tit Belge », le prince de Schepdaal, devenu depuis roi de Navarre, de Castille et de tout ce que l’Espagne propose comme communautés autonomes, provinces, dialectes, cochons et taureaux. La popularité de Remco Evenepoel a dépassé le cadre du Brabant flamand et de la Belgique.