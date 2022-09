Premier discours de Charles III: l’émotion d’un Roi

Pour centrer le message sur la souveraine, il a choisi de ne poser que le portrait d’Elizabeth II sur son bureau.

« Ma mère bien-aimée a été une inspiration et un exemple pour moi et pour toute ma famille, et nous lui devons la dette la plus sincère qu’une famille puisse avoir envers sa mère ; pour son amour, son affection, ses conseils, sa compréhension et son exemple », a-t-il déclaré.

Il a rappelé la longévité de sa mère et la fidélité qu’elle a eue à tenir sa promesse de servir son pays jusqu’au bout. Il a évoqué son chagrin, partagé par tout le peuple, mais aussi un sentiment de « gratitude » face au sacrifice de toute une vie pour le devoir.