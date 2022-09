Météo: voici les prévisions pour ce week-end

Ce vendredi soir, quelques averses par endroits, accompagnées d’orage seront toujours à craindre.

En première partie de nuit, le risque de précipitations sera tout de même un peu moins important. Ce sera principalement au sud du sillon Sambre et Meuse et au littoral que les averses perdureront. Plus tard dans la nuit, une nouvelle série d’averses nous parviendra par la mer du Nord, affectant principalement la moitié nord de notre pays. Dans sa partie sud, on retrouvera une grande couverture de nuages bas et par endroits encore, quelques précipitations. Les minima se situeront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en bord de mer. Le vent restera modéré de sud-ouest dans l’intérieur. Il s’orientera à l’ouest-nord-ouest à la mer et deviendra modéré à parfois assez fort.