Le cinéma iranien sur le tapis rouge de la Mostra de Venise

Un siège laissé vide et central en conférence de presse. Des affiches, avec son visage, tenues par chacun des membres du jury sur le tapis rouge. Ce vendredi, sur le Lido, Jafar Panahi (Taxi Téhéran, Trois Visages) était paradoxalement à la fois très présent et absent. Absent parce qu’emprisonné sans motif depuis le 11 juillet dernier, alors que No Bears, son dernier film, est l’un des deux films iraniens en compétition cette année à Venise, avec Beyond The Wall de Vahid Jalilvand.