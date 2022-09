Brys-Still: le choc des générations

Ce samedi soir, les Louvanistes de Marc Brys (60 ans), plus vieil entraîneur de l’élite, et les Carolos d’Edward Still (31 ans), plus jeune T1 de Jupiler Pro League, vont s’affronter pour tenter de terminer le week-end au sein du Top 4

Après son joli succès obtenu la semaine dernière contre Gand, le Sporting de Charleroi s’attaque à un autre joli morceau – « l’un des plus gros défis depuis l’entame de la saison », selon Edward Still – ce samedi à OHL. « Les Louvanistes font un super début de saison. Ils ont plusieurs anciens qui arrivent à maturité comme De Norre et Tamari et ils ont aussi beaucoup investi cet été à de nombreux postes. C’est une équipe en forme avec un entraîneur très expérimenté. » D’expérience, il en est forcément moins question du côté d’Edward Still puisque le duel entre OHL et le Sporting de Charleroi opposera l’entraîneur le plus âgé de D1, Marc Brys (60 ans), au plus jeune, Edward Still (31 ans).