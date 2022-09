Retour vers No Future: comment le spleen britannique pourrait ressusciter le punk

Quand Maggie Thatcher accède au pouvoir en 1979, dans un pays instable, rongé par l’inflation, la grogne sociale et les crises en tout genre (les mineurs, les Malouines, l’Irlande, le pétrole, la Russie…), il se passe quelque chose de nouveau. La vague de haine qu’elle génère presque immédiatement fédère le monde culturel britannique et lui offre l’une des périodes les plus fécondes de son histoire. Jusqu’en 1990, la mouvance anti-Thatcher va rallier des géants et géantes du rock, du métal, de la pop et du folk comme les Sex Pistols, The Clash, Elvis Costello, Billy Bragg, Paul Weller, The Communards, Madness, Prefab Sprout, Lloyd Cole ou The Smiths.