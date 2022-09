Le Standard gomme quinze ans d’abstinence

Toutes les séries ont une fin. Le Standard a gommé, vendredi soir au Stayen, plus de quinze ans d’insuccès en terre limbourgeoise, où il ne s’était plus imposé depuis le 21 avril 2007, en l’emportant 1-2 sans la moindre discussion, grâce à une première mi-temps parfaitement maîtrisée. Avec Emond et Boljevic renvoyés à leurs chères études et même pas présents sur le banc, avec Dussenne, Dewaele et Raskin de retour dans le onze de base et… aucun des huit transferts du mercato estival aligné d’entrée de jeu, l’équipe liégeoise, bien plus efficace offensivement mais surtout défensivement que face à Ostende, a confirmé ses bonnes dispositions actuelles pour signer un troisième succès de rang, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 18 avril 2021, lorsque les Rouches dirigés par Mbaye Leye avaient vaincu, en toute fin de phase classique de championnat, La Gantoise (2-1), Eupen (0-4) et le Beerschot (3-0).