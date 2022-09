GP de Québec: Wout van Aert, 4e, piégé par Benoît Cosnefroy

À Québec, le puncheur français a coupé l’herbe sous le pied des meilleurs sprinters, Matthews, Girmay et van Aert. Nouveau combat dimanche, sur un parcours montréalais encore plus exigeant.

Le grand retour des meilleurs cyclistes du monde » : l’affiche 2022 des classiques canadiennes en dit long sur l’impatience ressentie par les Québécois, tombés en amour de la petite reine depuis plusieurs années déjà (11e édition) mais privés de la visite du peloton international depuis trois ans. La pandémie, abordée avec beaucoup de rigueur et précaution au Canada, a figé le temps et retardé le développement du vélo dans la Belle Province mais un projet reste pourtant vivace et fédérateur : l’accueil des championnats du monde à Montréal en 2026 (décision attendue ce 22 septembre).

À Québec ce vendredi, seize jours avant les championnats du monde sur route programmés en Australie, les retrouvailles promettaient d’être chaudes. Rarement le premier volet de ce diptyque estival au pays des caribous avait en effet réuni autant de cadors du peloton mondial, stars que l’on retrouvera parmi les favoris le 25 septembre à Wollongong.