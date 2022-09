Il est minuit moins cinq, docteure Ursula von der Leyen

La solution structurelle européenne pour faire baisser les prix fous de l’énergie n’est pas encore sur la table. Mais on ne peut pas imaginer qu’elle ne voie pas le jour le plus rapidement possible. Ce serait, sinon, une défaite terrible pour l’Union européenne, mais surtout la source de graves dangers pour les démocraties et les économies européennes. Ce vendredi, en effet, c’est un sentiment d’urgence qui habitait les ministres de l’Energie des 27, poussés dans le dos par la situation de plus en plus désespérée des ménages, des industriels, des petits indépendants, des villes, des communes, des écoles, des jeunes, des plus âgés. La pression économique et sociale est énorme, le risque de voir des entreprises fermer est général. L’explosion de la colère des citoyens sur les politiques en place menace partout en Europe.