Pointé du doigt par Primoz Roglic comme responsable de sa lourde chute sur la Vuelta, Fred Wright répond: «un simple incident de course»

Fred Wright a exprimé son mécontentement sur Twitter vendredi soir après la sortie de Primoz Roglic plus tôt dans la journée. Le Britannique de 23 ans, de la formation Barhain Victorious, a estimé qu’il n’y avait pas grand-chose à redire à son sprint mardi lors de la 16e étape du Tour d’Espagne. Roglic avait déclaré plus tôt dans la journée, dans un communiqué de presse de Jumbo-Visma, que Wright lui avait « arraché le guidon des mains ». Le Slovène de 32 ans a fait une lourde chute lors de ce sprint et avait dû quitter la Vuelta le lendemain.

« Après l’étape d’aujourd’hui, j’étais encore plein d’émotions lorsque je suis monté dans le bus et que j’ai lu la déclaration de Jumbo-Visma », a posté M. Wright. « C’était difficile à lire et j’en suis très déçu. Je pense que c’est injuste. L’équipe et moi avons revu les images ce soir et, honnêtement, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. C’était juste un incident de course. »

« Primoz est un coureur fantastique. Il visait le maillot rouge et je comprends qu’il doit être très déçu. Je suis vraiment désolé pour lui. Mais je suis sûr qu’il reviendra au sommet ».