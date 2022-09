Vuelta: parcours, diffusion TV, favoris… toutes les informations à connaître sur la 20e étape, dernière grande difficulté pour Remco Evenepoel

Tout va se jouer ce samedi pour Remco Evenepoel sur la Vuelta. Leader du classement général avec plus de deux minutes d’avance sur Enric Mas, son premier dauphin, le Belge doit affronter une dernière grosse étape avant de pouvoir souffler et rejoindre Madrid ce dimanche. Entre le parcours et les horaires de diffusion, voici toutes les informations qu’il faut connaître pour ne rien rater de la 20e étape de la Vuelta.

Entre Moralzarzal et le Puerto de Navacerrada, le peloton va parcourir 181 kilomètres lors de cette étape de montagne. Au total, les coureurs vont devoir affronter cinq difficultés, oscillant régulièrement aux alentours des 1 800 mètres d’altitude. La première difficulté sera un col de 1ère catégorie avec le Puerto de Navacerrada avec 10,3 kilomètres à 6,8 % de pente moyenne. S’ajoutent à ce premier col deux ascensions de deux 2e catégorie : le Puerto de Navafria et le Puerto de Canencia. Enfin, les coureurs devront passer par le Puerto de la Morcuera et le Puerto de Cotos, deux cols de première catégorie à 6,9 % de pente moyenne.