Journées du Patrimoine: plus de 350 sites à découvrir en Wallonie

Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus à travers la Belgique, ce week-end des 10 et 11 septembre, pour les Journées du Patrimoine. En Wallonie, plus de 350 sites ouvriront leurs portes gratuitement autour du thème « Patrimoine & Innovation ».

« On a parfois tendance à penser que patrimoine et innovation s’opposent alors qu’ils sont complémentaires. L’innovation aide à faire vivre et à la découverte du patrimoine, on pense ici à la numérisation 3D, par exemple », précise la ministre du Patrimoine, Valérie De Bue.