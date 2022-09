Polémique dans le football féminin: à cause de salaires jugés trop bas, les arbitres de la Liga se mettent en grève

La Liga féminine devait reprendre ce week-end, pour sa première en tant que championnat professionnel. Ce début pourrait être reporté à cause d’une grève des arbitres. Ces derniers contestent les salaires reçus qui sont considérés comme trop bas.

Comme l’explique le quotidien AS, les arbitres en Liga féminine se mettent en grève et protestent ainsi contre la précarité de leur emploi. La saison dernière, un arbitre central gagnait 300 euros par match, contre 172 pour les assistants et 80 pour le quatrième arbitre. Les syndicats demanderaient la multiplication des salaires par quatre. Soit 1650 euros par match pour les arbitres principaux et 825 euros pour leurs assistants.