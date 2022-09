Carlo Ancelotti le confirme: Eden Hazard sera titulaire face à Majorque ce dimanche

Interrogé sur Eden Hazard et ses performances, le coach italien a annoncé qu’il allait titulariser l’attaquant belge : « Hazard est bien entré en jeu contre le Celtic. Je vais le titulariser demain. Espérons qu’il pourra refaire grand match. »

Avec la blessure de Karim Benzema, absent entre deux à trois semaines des terrains, Eden Hazard pourrait jouer plus régulièrement avec les Merengue. Face au Celtic, l’ancien joueur de Chelsea a notamment inscrit un but et délivré une passe décisive.