Formule 1: vers un Grand Prix de Belgique le 30 juillet 2023

Initialement, Liberty Media avait proposé le 23 juillet comme date du Grand Prix de Belgique mais cette date était impossible pour des raisons policières et des questions d’infrastructures hôtelières. Spa GP a finalement travaillé afin de trouver une solution. Le Grand Prix de Budapest se déroulerait le 23 juillet et celui de Belgique une semaine plus tard. La FIA et Liberty Media doivent encore valider ce calendrier avant que le Conseil Mondial ne donne également son aval.