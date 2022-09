Un phénomène météorologique particulier va toucher l’Europe: «Ce n’est pas sans conséquence…»

L’Europe va-t-elle être touchée par de fortes précipitations la semaine prochaine ? Ce n’est pas impossible, à en croire Alexis Vandevoorde, ingénieur météorologue, qui, graphiques à l’appui, met en garde. « L’air qui va survoler l’Europe en début de semaine prochaine aura circulé sept jours plus tôt du côté des tropiques, près des Bermudes ! Et ce n’est pas sans conséquence… », commence-t-il.

Et de poursuivre : « Les tropiques, zone où l’évaporation des océans est forte, fournissent le stock d’humidité à la planète. Avec l’arrivée des anciens cyclones Danielle et Earl sur nos latitudes, le flux d’humidité venu des tropiques s’annonce considérable et s’écarte même de la climatologie. »