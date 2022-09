Padel: un nouveau gigantesque club avec des terrains couverts

C’est encore une denrée rare en hiver pour les joueurs de padel : pouvoir pratiquer leur sport sur un terrain couvert, et donc praticable en toutes circonstances. Voici une nouvelle qui ravira, donc, les accros de la discipline : ce week-end, un nouveau complexe a été inauguré du côté de Gand (Pauline Van Pottelsberghelaan, numéro 25). Les infrastructures comptent au total 9 terrains, dont 7 qui sont installés dans un gigantesque hall. Le propriétaire (l’entreprise Garrincha) a également fait construire trois terrains de pickleball, sport de raquette plutôt populaire aux Etats-Unis. Notons que le club YC5, à Vilvorde, compte 8 terrains couverts de padel.

En Wallonie, le plus grand complexe de padel totalise également 9 terrains, mais 4 sont situés à l’extérieur. Il s’agit du club de « Planet Padel », à Saint-Georges, en région liégeoise, et propriété des associés Guillaume Gillet, Steve Darcis, Maxime Diedericks et Jérôme Peeters (l’un des meilleurs joueurs du pays).