D1A: pas d’exploit pour Seraing, battu par le Club de Bruges à domicile

Les joueurs de José Jeunechamps sont remontés sur le terrain avec un jeu plus offensif. Dans un premier temps, ils se sont rapproché des filets de Simon Mignolet avec une frappe enroulée de Antoine Bernier (48e) et quelques minutes plus tard avec un tir cadré de Morgan Poaty (50e). C’est finalement l’expérience des Brugeois qui a permis à Cyle Larin (0-1, 52e) d’inscrire le premier but de la rencontre suite à une perte de la balle dans la surface de réparation.

Pour la dernière demi-heure de jeu, Leroy Abanda est monté pour les Métallos et du côté brugeois, Skov Olsen et Raphael Onyedika ont fait leur apparition. Les changements de l’entraîneur, Carl Hoefkens, ont porté leurs fruits, car seulement trois minutes ont suffi pour que son équipe sécurise la victoire avec un but du capitaine Hans Vanaken (0-2, 69e).

Avec cette quatrième victoire consécutive, le Club de Bruges conserve sa deuxième place derrière l’Antwerp avec 19 points sur 24. Seraing reste bloqué en 16e position avec 6 points.