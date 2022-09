Remco Evenepoel ému à la veille de son sacre sur la Vuelta: «J’ai répondu aux critiques avec mes jambes»

La liste des remerciements était longue pour le jeune coureur de 22 ans. « Je suis vraiment content d’être le premier à gagner un Grand Tour pour Patrick [Lefevere] en tant que dirigeant et pour la Belgique, pour mon pays, pour mes coéquipiers, pour mes parents, pour ma fiancée… J’ai été loin de chez moi tant de jours, tant de semaines, tant de mois. Et tout cela, c’est grâce à eux aussi. »

Evenepoel confie également que le stress était bien présent ce matin au réveil. « Je n’ai pas trop dormi la nuit dernière. Vous savez ce qui vous attend et ce fut une étape super difficile. Je suis juste super content d’avoir gagné La Vuelta. Aujourd’hui j’ai répondu avec les jambes. Je ne pensais pas à gagner l’étape, je voulais juste gagner le classement général. Je n’avais qu’à suivre, contrôler et faire confiance à ma puissance. Au final, la course a été super dure mais nous avons vraiment bien couru. Oui, c’est le plus beau jour de ma vie. C’est une année incroyable. Gagner un Monument [Liège-Bastogne-Liège], gagner à nouveau San Sebastian, gagner deux étapes et le général, et puis me marier cet hiver… Je pense que c’est la meilleure année que je puisse imaginer et souhaiter. »