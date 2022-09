Challenger Pro League: Anderlecht et Bruges se quittent dos à dos

Personne n’est sorti vainqueur du Topper de la Challenger Pro League, samedi après-midi, au stade Roi Baudouin, si ce n’est le spectacle et le suspense, présents d’un bout à l’autre de la rencontre. Après avoir été rapidement mené au score par un but du Brugeois Mertens après à peine trois minutes, les jeunes Mauves ont rapidement pris le match en main et ont multiplié les occasions jusqu’à la fin du premier acte. En touchant notamment trois fois le cadre via Angulo (2) et De Wilde pour finalement égaliser juste avant la pause sur une reprise aérienne de David Hubert à la réception d’un beau centre du capitaine Leoni.

Avec N’Diaye impressionnant d’aisance côté gauche, mais aussi Ishaq, Agyei, Angulo ou encore Stassin, les Anderlechtois ont poursuivi leur domination en deuxième période. Mais, une fois encore, ils ont oublié de concrétiser leurs opportunités face, il est vrai, à un excellent Nick Shinton.