L’Union Saint-Gilloise en mode Europe contre Genk?

Et surtout confirmer leur assise défensive. Solidaires et autoritaires, les Unionistes ont conservé le zéro derrière à l’Union Berlin, une prouesse déjà opérée lors de la réception des Rangers lors des tours préliminaires de Ligue des champions.

« Ce sera une nouvelle rencontre européenne », soufflait Karel Geraerts après le succès obtenu en Europa League. « Nous avons fourni des efforts intenses mais grâce aux soins et autres moyens de récupération, je suis certain que mes gars pourront tenir leur rang ».

« Nous avons prouvé que nous n’étions pas un feu de paille », aime glisser un Anthony Moris plus souvent mis à contribution que l’an passé. Un dernier rempart qui aura fort à faire face à la meilleure attaque du championnat au moment d’écrire ces lignes. C’est simple, depuis l’arrivée de Wouter Vrancken, Genk amène du danger par les ailes, le centre et l’arrière. Un rouleau compresseur aussi technique qu’incisif, qui n’a connu qu’une seule panne sèche la semaine dernière dans son derby limbourgeois contre Saint-Trond. Des Trudonnaires qui avaient eu la bonne idée d’aller chercher leur opposant très haut, afin d’empêcher Mike Trésor et ses partenaires de poser leurs combinaisons léchées. C’est peut-être un point de départ pour permettre à l’Union de surfer sur la bonne dynamique actuelle et engranger un nouveau succès, certes important au niveau du classement, mais surtout essentiel pour confirmer que le système se met en place. En dépit des départs de certains cadres et du temps d’adaptation dont les nouveaux ont eu besoin. « Le club a bien travaillé à tous les niveaux pour que nous restions compétitifs… », conclut un Anthony Moris aussi franc que déterminé.