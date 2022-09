Charles III: pourquoi les changements dans la vie des Britanniques seront aussi longs à venir

Le passage de témoin d’Elizabeth II à Charles III l’atteste : au Royaume-Uni, la continuité monarchique prévaut en toutes circonstances. Reste que lors de l’avènement d’un nouveau souverain, les signes extérieurs de la royauté sont remplacés ainsi que les équipes dirigeantes.

L’effigie du monarque est partout, sur les timbres-poste, les billets de banque, les pièces de monnaie et les salles de tribunaux. Le sigle d’Elizabeth II, « ER » (Elizabeth Regina), décore les parapheurs ministériels, les tentures de l’opéra de Covent Garden, les chapeaux plats Tudor des hallebardiers de la Tour de Londres et les égouts. Les passeports et permis de conduire étaient délivrés au nom de « Sa Majesté la Reine ». Et les prisonniers étaient détenus selon le « bon plaisir » de la reine Elizabeth II.