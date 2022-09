L’avis de nos experts: «La manière de rouler en patron de Remco Evenepoel à son âge, c’est fabuleux» (vidéo)

Dans un podcast-vidéo spécial Remco Evenepoel, nos experts, Stéphane Thirion envoyé spécial en Espagne et Sébastien Close, reviennent sur cette performance du leader de la Quick-Step ainsi que sur son futur proche et lointain. Ils ont ainsi répondu aux questions suivantes :

1. Que vous inspire la performance de Remco Evenepoel sur cette Vuelta tant dans sa gestion physique que mentale ?

2. Que répondez-vous à ceux qui affirment qu’il y avait peu de concurrence dans cette Vuelta. Son principal adversaire étant Primoz Roglic qui n’était pas au sommet de sa forme ?

3. Cette saison, Remco a effectué une préparation pour être en forme à Liège-Bastogne-Liège où il s’impose et être au sommet de sa condition en août et septembre et durant cette période il remporte la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois de sa carrière et la Vuelta…

4. Après le Giro où il s’est « planté » et la Vuelta qu’il remporte, tout le monde aimerait le voir au Tour de France en 2023… Est-il déjà capable de s’y distinguer face aux Pogacar ou Vingegaard ?

5. En septembre, il y a les Mondiaux, chrono et sur route, avec l’état de forme et d’euphorie qui est le sien, que peut-il viser ? Il sera dans les deux cas en concurrence avec Wout van Aert, cela ne s’était pas particulièrement bien passé l’an dernier…

6. Enfin, Remco n’échappe pas à la comparaison avec le Cannibale Eddy Merckx… Y a-t-il réellement des rapprochements à faire dans les deux carrières au même âge ?