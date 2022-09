US Open: Kirsten Flipkens s’incline en finale du double mixte (vidéo)

Kirsten Flipkens, associée au Français Edouard Roger-Vasselin, a été battue en finale du double mixte de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, samedi à New York. Elle s’est inclinée face à la paire classée 4e tête de série composée des Australiens Storm Sanders et John Peers 4-6, 6-4 et 10/7 au super tie break. La finale a duré 1h26.

La Campinoise de 36 ans jouait son 13e US Open. Elle avait disputé son premier en 2006 et n’avait plus été présente à New York depuis 2020.