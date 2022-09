Wout van Aert pour la revanche

Deuxième volet du diptyque cycliste québécois, le Grand Prix de Montréal est programmé ce dimanche, sur le tracé escarpé du Mont-Royal, un site bucolique où Eddy Merckx avait dominé Raymond Poulidor, en 1974, pour devenir champion du monde pour la troisième fois. La seconde classique canadienne est, par tradition, encore plus exigeante et éprouvante que la première : là où Benoît Cosnefroy (vainqueur à Québec) et le peloton avaient dû effacer 3.000 m de dénivelé positif vendredi, il sera cette fois nécessaire de gommer quelque 4.800 m de déclivité, au fil des 18 tours de circuit, dans une formule urbaine qui dynamise quasi systématiquement la course, hausse le tempo et rend donc les efforts encore plus difficiles, a fortiori lorsque la chaleur s’en mêle (on annonce 27ºC).