Patrick Lefevere savoure la victoire sur la Vuelta: «Merci Remco Evenepoel d’avoir cru en nous» Le sacre d’Evenepoel sur le Tour d’Espagne est la première victoire sur un Grand Tour pour le patron de la formation Quick-Step Alpha Vinyl.

Par J. Gr. Publié le 10/09/2022 à 20:37 Temps de lecture: 2 min

Il n’est pas du genre à prendre la lumière due à ses coureurs mais Patrick Lefevere demeure une référence, en termes de palmarès, de recrutement et de stratégie. Arrivé en Espagne pour ce week-end final, il a suivi de près cette étape décisive pour son jeune leader. « Il était très stressé, comme tout le monde. Je l’ai vu grimacer pour la première fois », confirmait le Flandrien au micro d’Eurosport. « Ce ket n’a que 22 ans, gagner un grand tour, ce n’est pas évident ! » Un ket qui comble un vide historique de 44 ans pour la Belgique. « En effet, beaucoup de gens ici n’étaient même pas nés. Moi, je suis vieux. J’ai connu cette époque des Van Impe, Merckx, De Muynck. On disait que Remco serait le futur vainqueur belge d’un grand tour. Il y avait du pour et du contre. Il a pris son temps. Sa chute lui a sans doute coûté entre six mois et un an de sa carrière. Je pense que pour lui, la victoire à Liège a servi de déclic. Il m’a surpris par la vitesse à laquelle il évolue. C’est aussi la marque des champions ! »

« Comme un fils » Cette victoire dans un grand tour, le patron de Quick-Step Alpha Vinyl l’attendait lui aussi depuis longtemps, depuis ses débuts à la tête de sa formation. Un vide comblé avec la manière, non pas avec le transfert d’un nom ronflant mais bien un coureur du cru, un gamin qu’il a recruté lui-même et laissé grandir. « On disait toujours que Quick-Step était la plus grande équipe pour les classiques, même si on avait déjà fini second (de la Vuelta avec Mas, du Giro avec Uran). Espérons que cela soit le début de quelque chose de formidable. »