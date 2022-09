«All The Beauty And The Bloodshed» de Laura Poitras remporte le Lion d’or à Venise

Des voix singulières, puissantes. Des destins différents. Des propositions artistiques. Temps fort de la rentrée cinématographique, la 79e édition de la Mostra a réjoui par la variété de ses propositions, et par sa volonté de permettre à des récits nouveaux d’être présentés et exposés. Même s’il a peut-être moins provoqué de coups de cœur que ces dernières années. « Ce programme est plus varié que d’habitude », promettait d’ailleurs Alberto Barbera en préambule du festival. « Il met cote à cote des réalisateurs établis et de jeunes talents qui aspirent à une reconnaissance internationale. Ce qui prévaut, c’est que le cinéma veut encore essayer d’explorer des chemins de pensées, les grands thèmes et les grandes questions, les relations profondes qui lient les gens les uns aux autres, la puissance des sentiments et de la mémoire et la capacité de pousser son regard au-delà l’horizon du présent. »

Et c’est cette différence, cette exploration de nouveaux chemins de pensées qui ont été pleinement privilégiées par le jury, composé d’Audrey Diwan (Lion d’or l’an dernier pour L’événement), Leonardo Di Costanzo, Mariano Cohn, Rodrigo Sorogoyen, Leila Hatami et Kazuo Ishiguro, sous la présidence de Julianne Moore. Sur la plus haute marche du podium, All The Beauty And The Bloodshed de Laura Poitras, documentaire radical se dessinant autour de la photographe Nan Goldin et de son combat contre la famille Sackler, possédant l’entreprise vendant l’OxyContin, un puissant anti-douleur provoquant addiction et décès.