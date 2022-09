D1A: Ostende, réduit à dix, arrête sa série de défaites en battant Eupen

Après quatre défaites, et malgré avoir dû jouer plus d’une demi-heure à dix, Ostende a mis fin à sa mauvaise série en venant à bout d’Eupen 1-0 en match de la 8e journée de Jupiler Pro League, samedi en début de soirée. L’unique but a été inscrit à la 52e minute par Bätzner qui a bien suivi un centre de Albanese repoussé par Moser.

Ce succès précieux contre une autre équipe à la recherche de points, permet aux Kustboys de compter 9 points et de remonter au 12e rang du classement. Eupen reste avec 6 points en 15e position.