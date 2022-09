Météo: une partie de la Belgique en alerte

L’Institut royal météorologique (IRM) a placé une partie de la Wallonie et de la Flandre en alerte jaune.

« Cette nuit et dimanche matin, des nuages bas se développeront sur de nombreuses régions avec, sur les provinces de Namur, Liège, Luxembourg et Limbourg, un risque de champs de brouillard assez répandus et réduisant la visibilité », a ainsi communiqué l’IRM.